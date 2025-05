L’ennesima grande impresa di Lucia Di Rienzo, la 40enne di Tivoli residente a Foligno atleta della “Asd Molon Labe”.

Domenica 25 maggio al Parco di Levante a Cesenatico Lucia ha conquistato ancora una volta il primo posto nella seconda gara del Campionato Italiano di Spartan Race, percorrendo 6,7 chilometri con 20 ostacoli in 49 minuti e 55 secondi.

Il 12 aprile scorso Lucia Di Rienzo aveva già conquistato il podio più alto nella prima gara del Campionato Italiano, per cui l’atleta tiburtina mette una seria ipoteca sul titolo di Campionessa italiana di categoria anche se dovrà affrontare l’ultima gara che si terrà a Misano Adriatico a metà settembre prossimo.

Lucia Di Rienzo sta anche partecipando al Campionato Spagnolo di Spartan Race: il 15 febbraio scorso a Maiorca ha ottenuto la seconda posizione e addirittura il primo posto nella gara disputata lo scorso 11 maggio a Madrid (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

L’ultima gara del Campionato Spagnolo si terrà a Tenerife a novembre prossimo.

“Ringrazio tutti gli sponsor che mi sostengono – commenta Lucia Di Rienzo – e che ancora credono in me, senza di loro non potrei raggiungere questi traguardi”.