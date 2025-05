TIVOLI – Musica, risate e buon cibo: a Casal Bellini c’è la “Festa del Fontanile”

Musica, balli, risate e buon cibo.

Inizia il conto alla rovescia per l’inizio della “Festa del Fontanile”, la tradizionale manifestazione organizzata dal Comitato Contrada Casal Bellini e patrocinata dal Comune di Tivoli, che dal 1986 ad oggi è diventata tappa fissa per le serate estive degli abitanti dell’hinterland e non solo.

I 4 FINE SETTIMANA DELLA “FESTA DEL FONTANILE”

Per cinque fine settimana in piazza Padre Pio l’evento animerà le notti tiburtine in un clima di allegria e spensieratezza destinato a registrare il tutto esaurito come ad ogni edizione.

Si parte venerdì 6 giugno con l’esibizione delle scuole di ballo “Ads Cassiano Sporting Club”, “Asd Stella Dance” di Samanta Pellicano, “Real Fitness Center” e “Manolo Academy”.

“Daniele Melody”

Sabato 7 giugno si balla con “Daniele Melody”.

Mirko Cavallari

Domenica 8 giugno la serata danzante con Mirko Cavallari e Gabriella Di Palma.

Venerdì 13 giugno il secondo week end della “Festa del Fontanile” ospita un’altra esibizione delle scuole di ballo: vanno in scena “Ritmo Vero”, “Adds Aniene”, “Susy Dance”, “Locura Word Dance”, “Next Dance Studio”, oltre ai Centri anziani di Tivoli Centro e del quartiere Empolitano.

“Simone Band”

Sabato 14 giugno spazio alla serata danzante con “Simone Band”.

La scuola di ballo “Ritmo Vero”

Domenica 15 giugno il saggio della scuola di ballo “Ritmo Vero”.

La scuola di ballo “Nuova Cagis”

La scuola di ballo “Adds Aniene”

Venerdì 20 giugno ad esibirsi in un saggio sarà la scuola di ballo “Nuova Cagis” e sabato 21 la “Adds Aniene”.

Il gruppo “Liscio and Soda”

Domenica 22 giugno il terzo week end si chiude con una serata di musica con il gruppo “Liscio and Soda”.

Venerdì 27 giugno parte il quarto fine settimana con le esibizioni delle scuole di ballo: “Creative Dance”, “Lady Giulia Stella””, “Globo Mary Dance”, “Emozione Danza”, “Nuova Albatros”, “Tibur Club”, e “Imperial Fitness”.

“Maurizio Live Group”

Sabato 28 giugno ad animare piazza Padre Pio sarà “Maurizio Live Group”.

Domenica 29 giugno la serata danzante con “Ficorella”.

L’EVENTO CLOU E’ LA 24ESIMA “SAGRA DEGLI GNOCCHI”

A calamitare i visitatori saranno come al solito gli stand gastronomici con fettuccine, panini, pizze fritte e bistecche insieme agli arrosticini, preparati dal gruppo di 40 membri del Comitato che per un mese intero vivono in pianta stabile in piazza Padre Pio, come una grande famiglia diretta dal presidente Vittorio Di Giacinto e dal suo vice Guerrino Cavallari.

Sopra e sotto, i membri del Comitato Casal Bellini nei singoli stand gastronomici

Evento clou sarà la 24esima edizione della “Sagra degli Gnocchi” che venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 luglio calamiterà a Casal Bellini una media di mille visitatori a sera, come in tutte le precedenti edizioni.

Buongustai che nell’ultimo fine settimana faranno tappa nell’area verde di piazza Padre Pio, attratti dagli ormai famigerati gnocchi, il piatto forte dell’evento, ma anche dagli spettacoli in programma.

“Mago Mario”

Le tre serate apriranno alle ore 20 con gli spettacoli del grande “Mago Mario”, momenti di magia, eventi e arrivo dei personaggi di Stitch e Sonic.

Venerdì 4 luglio sul palco c’è lo spettacolo “Discoring”.

Sabato 5 luglio sarà la volta dello spettacolo con “Opera Pop-Dance 90”.

Carmine Faraco

Domenica 6 luglio risate col cabarettista Carmine Faraco e le cover di “Ultimo”.

L’apertura degli stand è prevista per le ore 19,30, l’inizio degli spettacoli alle ore 20.

Buon divertimento.

IL SALUTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO VITTORIO DI GIACINTO

“Un caloroso saluto a tutti.

Benvenuti come sempre nel nostro piccolo contesto sociale dove un cuore grande risiede in ognuno di noi.

Lo dimostra l’unione e la forza necessaria per andare avanti giorno dopo giorno, anno dopo anno per rinnovare la nostra tradizione.

Eh sì, siamo fieri di noi stessi ma anche fieri di voi che, in occasione di questa festa, ci mostrate apprezzamento e che con la vostra presenza ci supportate calorosamente.

Siamo altresì fieri del nostro lavoro grazie al quale facciamo di tutto per coinvolgervi a stare con noi in questi 5 fine settimana.

Vi aspettiamo numerosi come sempre, ed è inutile stare a ripetervi ciò che troverete… …conoscete bene le donne che sono in cucina e conoscete bene anche le loro genuine prelibatezze, …e anche gli uomini si danno da fare per essere alla pari.

A voi il giudizio finale. Solo partecipando potrete valutare quanto facciamo per rendere piacevoli i momenti trascorsi insieme.

Vi aspetto numerosi e soprattutto vi aspetta lo staff interno addetto alle cucine, non deludeteli. Infine un caloroso ringraziamento va ai nostri numerosi sponsor che anno dopo anno ci sostengono e ci permettono di realizzare tutto questo.

A tutti voi, che rendete questo evento un momento speciale, un caloroso abbraccio e un caldo saluto.

Con vero affetto vi ringraziamo”.