L’idea è partita da cittadini e le cittadine della comunità e si è estesa a macchia d’olio negli istituti comprensivi di tre quartieri.

Così domani, venerdì 30 maggio, le scuole e i cittadini di Colle Fiorito, Guidonia Centro e Villanova aderiscono a “Uno straccetto per la Pace”: si tratta di un gesto simbolico ma carico di significato di pace e vicinanza alle vittime civili di tutte le guerre che prevede di attaccare un pezzo di stoffa bianca legata agli zaini dei bambini.

Si tratta di una iniziativa semplice ma dal forte valore simbolico, già proposta in altre scuole di altre regioni in questo periodo.

Una proposta che il comitato di quartiere “Insieme per Colle Fiorito” ha messo in atto insieme ai genitori del locale “Istituto Comprensivo Giuliano Montelucci” e che di rimbalzo è stata proposta tramite i rappresentanti di istituto anche all’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” di Guidonia Centro.

Ora si sta estendendo anche in altre scuole del territorio come l’Istituto comprensivo “Eduardo De Filippo” e “Giovanni XXIII” di Villanova, “Giuseppe Garibaldi” di Setteville e “Leonardo da Vinci” di Guidonia Centro.

“Un gesto collettivo per ricordare a tutti – grandi e piccoli – quanto sia importante coltivare la pace ogni giorno – spiegano in un comunicato stampa i promotori – Venerdì 30 maggio, invitiamo tutti a legare uno straccetto bianco allo zaino dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze.

Un piccolo pezzo di stoffa bianca che diventa simbolo di non violenza, speranza e unità, un messaggio silenzioso ma potente che attraversa scuole, parchi, strade e piazze.

In un tempo segnato da conflitti e divisioni, sentiamo il bisogno di far sentire la voce della nostra comunità, partendo proprio dai più giovani, dai bambini, perché la pace non è solo un ideale, ma un impegno quotidiano che coinvolge tutti.

Uno straccetto bianco.

Una bandiera di pace.

Un gesto che unisce.

Invitiamo scuole, famiglie, associazioni e istituzioni a unirsi a questo momento simbolico e condividere foto e testimonianze con l’hashtag #UnoStraccioDiPace sui social network.

Un piccolo gesto può accendere una grande speranza.

Facciamolo insieme”.

Il comunicato stampa dei promotori termina con una citazione di Gianni Rodari:

“Ci sono cose da fare ogni giorno: lavarsi, studiare, giocare, preparare la tavola a mezzogiorno.

Ci sono cose da fare di notte: chiudere gli occhi, dormire, avere sogni da sognare, orecchie da non sentire.

Ci sono cose da non fare mai, né di giorno né di notte, né per mare né per terra: per esempio la guerra”.