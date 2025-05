MENTANA – Col progetto “Prospero” la città garibaldina è Capitale europea della Cultura

Mercoledì 28 e ieri, giovedì 29 maggio, le 8 delegazioni europee sono state ospitate per due giorni in un “tour” intenso e ricco di spunti tra i luoghi, gli eventi e i protagonisti che hanno fatto la storia di Mentana.

Dall’antica Nomentum, con la sua eredità storica e culturale, all’epopea Garibaldina, cruciale per la storia contemporanea della Comunità, passando per il MUGA, il Monumento nazionale, Palazzo Crescenzio, sede della Biblioteca comunale “Carlo Magno”, Conventino e Vigna Santucci, le bellezze architettoniche e paesaggistiche, tutti attrattori culturali fondamentali per la città.

“Prospero” è il nome scelto ad una progettualità incentrata sullo scambio di esperienze, politiche e buone pratiche sul tema della cultura e sulla capacità di costruire un’economia materiale ed intellettuale incentrata sulle ICC “Industrie creative culturali”.