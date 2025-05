TIVOLI – Un anno di rinascita per l’Ospedale “San Giovanni Evangelista”

Sono inoltre intervenuti Marco Innocenzi, Sindaco di Tivoli, e Cristina Rossi, delegata del Sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo in qualità di Presidente della Conferenza locale della Sanità.

Tra i momenti più significativi della giornata, la presentazione dei Direttori di struttura di recente nomina, professionisti di comprovata esperienza che guideranno le rispettive unità operative nel percorso di crescita e innovazione del presidio: il Direttore della U.O.C. Cardiologia Dottor Carmine Musto, il Direttore della U.O.C. Medicina interna e Geriatria Dottor Agapito Tarasi, il Direttore della U.O.C. Medicina d’Urgenza DEA I Livello Dottor Enrico Ruggeri, il Direttore della U.O.C. Urologia Dottor Flavio Forte, il Direttore della UOC Pediatria, Nido, Neonatologia e Patologia Neonatale Dottor Dario Alario e il Direttore della UOC Chirurgia generale Dottor Vito Pende.

Di seguito, le presentazioni brevi dei nuovi Direttori:

·U.O.C. Cardiologia, Ospedale di Tivoli – Dott. Carmine Musto: laureato con lode in Medicina e Chirurgia presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma, ha ottenuto la specializzazione in Cardiologia e un dottorato di ricerca in Fisiopatologia cardiovascolare e respiratoria presso l’Università La Sapienza, oltre a due master di II livello in Economia e Management Sanitario e in Interventistica Percutanea non Coronarica. Dal 2008 al 2024 ha ricoperto il ruolo di Dirigente medico presso l’Unità di Cardiologia Interventistica dell’AO San Camillo Forlanini, dove è stato referente per le cardiopatie strutturali. In precedenza, ha lavorato presso l’Unità di Emodinamica e UTIC dell’Ospedale Sandro Pertini come Dirigente medico di I livello. In carriera ha eseguito migliaia di procedure tra cui coronarografie, angioplastiche, chiusure di difetti interatriali, valvuloplastiche, impianti di protesi aortiche e mitraliche. È autore di circa 70 pubblicazioni e come tutor ha contribuito alla formazione di numerosi specialisti. Ha svolto fellowship in prestigiosi centri italiani e internazionali ed è membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Cardiologia Interventistica (SICI-GISE).

·U.O.C. Medicina interna e Geriatria, Ospedale di Tivoli – Dott. Agapito Tarasi: medico specialista in Medicina Interna e Malattie Infettive (entrambe conseguite con il massimo dei voti e lode), con un dottorato in Medicina Interna e un Master in Management Sanitario. Vanta 35 anni di esperienza come medico in reparti di Medicina interna, affiancati da una consolidata carriera clinica presso l’Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata, dove è stato responsabile della U.O.S. Clinica per le infezioni nosocomiali e referente per le Malattie infettive e la gestione delle resistenze antibiotiche. Ha svolto attività di ricerca di base alla Rockefeller University di New York, e clinica presso l’Istituto Superiore di Sanità e nella sesta clinica medica dell’Università La Sapienza . È autore di numerose pubblicazioni internazionali. Insegna Medicina interna in lingua inglese presso l’Università UniCamillus ed è esperto nella prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere e comunitarie, con un focus su protocolli di ‘antimicrobial stewardship’.





·U.O.C. Medicina d’Urgenza DEA I Livello, Ospedale di Tivoli – Dott. Enrico Ruggeri: laureato in Medicina e Chirurgia presso La Sapienza, specializzandosi in Chirurgia Generale III, ha conseguito un Master Universitario di II livello in Medicina d’Emergenza ed è iscritto al Master di II livello in Management Sanitario. Ha iniziato la carriera nel 2004 in emergenza-urgenza nel Pronto Soccorso di Palombara Sabina, e poi ha ottenuto un incarico come Dirigente Medico in Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza presso la ASL Roma G. Dal 2007 lavora presso il DEA di I livello dell’Ospedale S. Giovanni Evangelista di Tivoli, dove è diventato vicario del Direttore nel 2010. Ha ricoperto incarichi di alta professionalità, di Responsabile U.O.S. Pronto Soccorso ed OBI presso la ASL Roma 5 e, nel 2023, è stato nominato Direttore f.f. UOC MEU del DEA I livello. Nel corso dell’incendio del dicembre 2023, ha coordinato l’evacuazione dell’ospedale di Tivoli insieme al Direttore Sanitario Aziendale Franco Cortellessa. Dal 2013 è docente di “Chirurgia d’urgenza e Pronto soccorso” presso l’Università di Tor Vergata.

·U.O.C. Urologia, Ospedale di Tivoli – Dott. Flavio Forte: laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università La Sapienza nel 1999, specializzazione in Urologia, dottorato di ricerca in Farmacologia. Fellowship clinica di laparoscopia urologica presso la Berlin Charité Mitte nel 2008, è stato tutor di chirurgia urologica e relatore presso corsi e congressi nazionali ed esteri. Titolare del corso di Anatomia umana presso il Corso di Laurea in Farmacia dell’Università Roma Tre, Docente di Anatomia e tecnica chirurgica presso le scuole di specializzazione di Sapienza e Tor Vergata. È stato Direttore della U.O.C. Urologia presso Ospedale M.G. Vannini – Istituto Figlie di San Camillo di Roma. Autore di più di 40 articoli pubblicati su riviste internazionali, ha eseguito più di 2.500 interventi di chirurgia maggiore e media.

·U.O.C. Pediatria, Nido, Neonatologia e Patologia Neonatale, Ospedale di Tivoli – Dott. Dario Alario: medico specialista in Pediatria con percorso formativo e lunga esperienza clinica e gestionale in ambito ospedaliero. Laureato con lode in Medicina e Chirurgia presso l’Università La Sapienza, si è specializzato in Pediatria e ha conseguito numerosi perfezionamenti e master, tra cui quelli in Terapia Intensiva Neonatale e Management Sanitario. Ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità presso l’Ospedale San Paolo di Civitavecchia, venendo poi nominato nel 2023 Direttore della U.O.C. Pediatria, Nido, Neonatologia e Patologia Neonatale presso l’Ospedale di Palestrina, per il quale ha direttamente curato i lavori di allestimento e riorganizzazione del nuovo reparto. Docente universitario e relatore in numerosi congressi nazionali e internazionali, è autore di diverse pubblicazioni scientifiche sul tema. È stato Consigliere della Società Italiana di Pediatria Ospedaliera – SIPO e membro di comitati scientifici.

·U.O.C. Chirurgia Generale, Ospedale di Tivoli – Dott. Vito Pende: si occupa di Chirurgia mini-invasiva oncologica e funzionale dell’apparato digerente (esofago, giunto esofago-gastrico, stomaco, colon-retto, epato-biliopancreatica), con impiego di tecniche mini-invasive laparoscopiche, robotiche e tradizionali. Gli altri settori a cui si dedica sono la Chirurgia della parete addominale, del pavimento pelvico e l’Endocrinochirurgia, anch’esse eseguite con tecniche mini-invasive. Si è formato presso la U.O.C. di Chirurgia Generale ed Oncologica del Policlinico Gemelli di Roma, dove ha conseguito la Specializzazione in Chirurgia Generale nel 2004. Dal 2007 lavora presso la U.O.C. di Chirurgia Oncologica dell’AO San Giovanni-Addolorata di Roma, dove è Responsabile del Percorso di Diagnosi e Terapia del Tumore del Colon-Retto, oltre a svolgere funzione di Capo équipe per la Chirurgia d’Urgenza-Emergenza e Team Leader del Politrauma. Ha eseguito oltre 3.300 interventi chirurgici maggiori come primo operatore e oltre il doppio come primo aiuto, sia in regime ordinario che in urgenza. Svolge funzione di Tutor in diverse Scuole di Specializzazione in Chirurgia Generale.