FONTE NUOVA – Il Commissario prefettizio se ne va: brindisi e saluti coi dipendenti

Dopo circa 10 mesi termina l’incarico del Commissario Straordinario, Prefetto Filippo Santarelli, che ha accompagnato il comune di Fonte Nuova sino alle scorse elezioni di domenica 25 e lunedì 26 maggio vinte dal candidato del Centrodestra Umberto Falcioni nuovo Sindaco di Fonte Nuova con 9.053 preferenze pari al 79,37% contro i 2.353 (il 20,63%) di Giorgio Bertozzi, candidato sindaco del Centrosinistra (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Ieri, giovedì 29 maggio, si sono svolti i saluti e i ringraziamenti rivolti dal Commissario e dal Sub Commissario, Raffaele Manzo, a tutti i dirigenti e dipendenti del Comune, per l’impegno profuso in questi mesi e per i risultati conseguiti.

“Un tratto caratteristico di questa gestione – si legge in un comunicato stampa del Comune di Fonte Nuova – improntata sulla trasparenza e sulla disponibilità, è stato anche l’equilibrio nelle scelte effettuate avendo come obiettivo non solo quello di garantire la gestione ordinaria, ma anche di assicurare la continuità e coerenza delle azioni intraprese e di affrontare le scadenze ed emergenze in termini propositivi e risolutivi, nell’interesse sia dell’Ente che dei cittadini amministrati”.