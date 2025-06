PALOMBARA SABINA – Lotta a “zozzoni” ed evasori, giurano 5 guardie ambientali

Stamane, martedì 10 giugno, presso il Comune di Palombara Sabina, si è tenuto il giuramento di 5 Guardie del Corpo Ambientale Nazionale della locale Sezione.

La cerimonia si è svolta davanti al vice sindaco Guido Trugli che ha conferito a ciascun volontario il decreto di nomina da Ispettore Ambientale per lo svolgimento del Servizio integrativo in materia di controllo territoriale, salvaguardia ambientale, preservazione del decoro urbano e protezione dei beni pubblici ambientali.

Da ottobre 2021 l’amministrazione comunale e il Corpo Ambientale Nazionale diretto dal nuovo Presidente Giovanni Paris hanno stipulato una convenzione per far rispettare le normative in materia ambientale e rurale a Palombara Sabina con scadenza giugno 2026.