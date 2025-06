TIVOLI – Inaugurata la targa in memoria di Giacomo Matteotti

Oggi, martedì 10 giugno, a Tivoli a 101 anni dalla morte dell’Onorevole Giacomo Matteotti, è stata inaugurata la targa in sua memoria.

Alla cerimonia hanno presenziato il Sindaco di Tivoli Marco Innocenzi ed il Consigliere comunale Marco Di Nicolò, promotore della mozione che ha dato il via all’iter per poter inaugurarla, oltre che altri membri dell’Amministrazione Locale, Forze dell’Ordine e Cittadini.

E’ intervenuto anche il Segretario Regionale del Partito Socialista Italiano, Gian Franco Schietroma.

“Come si è sottolineato nel corso degli interventi – si legge in un comunicato stampa dell’amministrazione comunale di Tivoli – è stata una preziosa occasione per poter ricordare la figura di un uomo libero e coraggioso, che ha pagato con la vita il suo impegno per la democrazia e la difesa dello Stato di Diritto.