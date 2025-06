Il Comune di Tivoli trascinato in Tribunale da un pedone.

Il caso emerge dalla delibera numero 153 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - approvata martedì 10 giugno dalla giunta comunale guidata dal sindaco Marco Innocenzi.

Con l’atto viene dato mandato all’Avvocatura comunale di resistere in giudizio davanti al Giudice di Pace di Tivoli contro la citazione notificata il 12 maggio scorso da un utente della strada rimasto ferito che ha richiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per un totale di 9.836 euro.

Secondo la sua ricostruzione, verso le ore 20 dell’11 marzo 2023 percorreva a piedi via del Governo, quando all’altezza del civico 7 era caduto a causa della pavimentazione stradale dissestata riportando gravi lesioni.

La giunta Innocenzi intende evitare l’ingente esborso economico, per questo in giudizio contesterà quanto affermato dal pedone, escludendo la responsabilità del Comune, con particolare riferimento alla dinamica dell’incidente, alla condotta ed al nesso causale fra l’evento lesivo e la cosa in custodia.