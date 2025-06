Bomba contro la palestra di pugilato

All’alba di oggi, giovedì 26 giugno, una bomba è esplosa alla palestra di Gianni Di Napoli, a Ostia.

La deflagrazione ha causato danni ad un’attività commerciale, ai veicoli parcheggiati e alla facciata del palazzo.

Secondo un comunicato del Comando provinciale dei vigili del fuoco verso ore 3:00 di questa notte una squadra del distaccamento di Ostia è intervenuta con l’ausilio di un’autoscala e un’autobotte in Via delle Azzorre,445 per un’esplosione da sostanza esplodente.

Sul posto anche Artificieri Polizia di Stato, 118 e Polizia di Roma Capitale per quanto di loro competenza.