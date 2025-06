GUIDONIA – Lotta a insetti e topi: via alla disinfestazione e alla derattizzazione

Il Comune di Guidonia Montecelio annuncia che è stato dato l’avvio a un Piano coordinato di interventi di disinfestazione che comprende, sinteticamente: derattizzazioni, disinfestazioni larvicida, eventuale disinfestazione adulticida, interventi di deblattizzazione, interventi di rimozione guano, interventi anti-processionaria, disinfestazione mosche, disinfestazioni varie.

Secondo un comunicato dell’amministrazione comunale, il Piano è a tutela della salute pubblica, nonché in considerazione del “Piano Nazionale di Prevenzione, Sorveglianza e Risposta alle arbovirosi (PNA) 2020-2025” che dispone che gli interventi di contrasto alle zanzare si devono fondare su un approccio integrato (Integrated Mosquito Management) e alle segnalazione su altri insetti infestanti.

Di seguito, alcune informazioni rispetto agli interventi programmati.

° 𝐃𝐢𝐬𝐢𝐧𝐟𝐞𝐬𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐥𝐚𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐝𝐚

Gli interventi attualmente in corso sul territorio comunale consistono in trattamenti larvicidi mediante l’utilizzo di prodotti biologici che vengono irrorati all’interno delle caditoie stradali. Questa metodologia consente di operare in modo mirato e selettivo sulle larve, inibendone la crescita e lo sviluppo.

° 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐥𝐥𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐨𝐯𝐢𝐭𝐫𝐚𝐩𝐩𝐨𝐥𝐞

Nelle aree dove non sono presenti caditoie, vengono installate postazioni di ovitrappole che svolgono una duplice funzione:

– Azione larvicida: impedisce lo sviluppo delle larve deposte.

– Azione adulticida: le pareti delle trappole sono trattate con insetticida che contamina gli insetti adulti al contatto.

Il sistema è progettato per intercettare le zanzare nel momento della deposizione delle uova: mentre la componente larvicida blocca lo sviluppo delle larve, l’insetto adulto viene eliminato al contatto con le pareti trattate della trappola.

Saranno, inoltre, installate delle ovitrappole per il controllo delle zanzare che saranno, successivamente, inviate all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana.

° 𝐃𝐞𝐫𝐚𝐭𝐭𝐢𝐳𝐳𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞

Parallelamente agli interventi contro gli insetti, sono attualmente in corso operazioni di derattizzazione per il controllo dei roditori presenti sul territorio.

Sono poste in essere, inoltre, attività di prevenzione e contrasto della diffusione della processionaria attraverso il posizionamento di collari per la cattura delle larve e posizionamento feromoni prima dello sfarfallamento.

Sul sito istituzionale e sulle pagine social del Comune sarà presente un QrCode che verrà continuamente aggiornato rispetto agli interventi effettuati.