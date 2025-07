GUIDONIA – Spinosa saluta: il “Maestro” lascia Guidonia e riparte da Ostia

Uno dei protagonisti assoluti della storica promozione in Serie C del Guidonia Montecelio lascia i rossoblù. Marco Spinosa, classe 1991, conosciuto da tutti come “il Maestro” per la sua eleganza e visione di gioco, vestirà la maglia dell’Ostiamare in Serie D.

Con il numero 23 sulle spalle, Spinosa è stato molto più di un semplice centrocampista. È stato un simbolo, un punto di riferimento tecnico e umano, capace di conquistare il cuore di grandi e piccoli con il suo stile raffinato e il suo atteggiamento sempre corretto.

I numeri raccontano parte della sua storia: 34 presenze e 6 gol in campionato, 9 apparizioni e 2 reti in Coppa Italia. Ma quello che resta impresso nei ricordi dei tifosi del Comunale è il suo modo di interpretare il calcio: passaggi chirurgici, punizioni disegnate come traiettorie d’artista, giocate che trasformavano ogni gara in uno spettacolo.

Indimenticabili le sue punizioni dal limite: quando l’arbitro fischiava, il pubblico si zittiva. Gli occhi seguivano con devozione quella rincorsa elegante, poi la parabola si alzava e scendeva, quasi danzando verso la porta. Non era solo l’attesa del gol: era l’incanto di assistere a un gesto tecnico che apparteneva a un calcio superiore.

Spinosa ha rappresentato quel raro equilibrio tra talento e umiltà, tra qualità tecniche e spessore umano. Per questo la sua assenza peserà. Guidonia perde un leader silenzioso, uno di quelli che facevano la differenza anche fuori dal campo.

Ma l’affetto tra Spinosa e Guidonia non si spegnerà con l’addio. Perché se è vero che il “Maestro” riparte da Ostia, è altrettanto vero che i tifosi rossoblù continueranno a seguirlo, sognando magari un futuro ritorno.

(Daniele Di Cerbo)