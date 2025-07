Si chiama lavoro di pubblica utilità (LPU) ed è una sanzione penale sostitutiva in casi di reati meno gravi, come la guida in stato di ebbrezza.

Così da lunedì 14 luglio al 15 settembre il signor B. V. presterà la propria opera gratuitamente a favore della collettività presso il Comune di Castel Madama.

Lo stabilisce la determina numero 518 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata giovedì 3 luglio dal Segretario comunale Carla Rosato.

L’atto dispone l’avvio dell’attività di accoglienza e portineria con impiego lavorativo giornaliero per un totale di 18 giornate di lavoro di pubblica utilità da parte dell’uomo, condannato nel 2021 dal Tribunale di Tivoli.

Il 4 Maggio 2022 l’allora Presidente del Tribunale Stefano Carmine De Michele ed il sindaco del Comune di Castel Madama Michele Nonni avevano stipulato una apposita Convenzione per accogliere nel territorio e nelle strutture del Comune i prestatori di lavoro non retribuito di pubblica utilità così come previsto dall’Articolo 168 Bis comma 3 del Codice penale.

In quell’occasione il Comune di Castel Madama ha acconsentito ad ammettere alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non retribuito fino ad un massimo di 5 persone ed ha individuato le prestazioni oggetto del lavoro di pubblica utilità, comprendendovi anche le prestazioni manutentive al patrimonio pubblico riservandosi di definire, di volta in volta, le prestazioni da eseguire in considerazione dell’attitudine del richiedente.

Così in attuazione della convenzione, tramite il proprio legale e l’Assistente sociale del UEPE il sig. B.V. ha richiesto al Comune di essere ammesso a svolgere il lavoro di pubblica utilità per tre mesi.