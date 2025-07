Il Comune di Fonte Nuova ha dato il via libera al Piano di Lottizzazione Convenzionata da 107 nuovi abitanti insediabili tra Via Campania e Via Emilia a Santa Lucia.

Lo stabilisce la determina numero 1287 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata giovedì 10 luglio dal dirigente all’Urbanistica Daniele Cardoli e pubblicata oggi, lunedì 28 luglio, all’Albo Pretorio on line del Comune.

L’area interessata dal Piano di Lottizzazione Convenzionata tra Via Campania e Via Emilia a Santa Lucia

Con l’atto viene dichiarata conclusa positivamente la Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona indetta il 13 gennaio scorso e acquisiti agli atti i pareri favorevoli con prescrizioni da parte dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Fonte Nuova, della Regione Lazio e di Acea Ato2 relativamente al progetto della “Centro Sportivo Sorgente Srl” di Guidonia, società amministrata dall’imprenditore Aldo Romanelli, noto costruttore del nuovo quartiere denominato la “La Sorgente” a Colle Fiorito.

La società è proprietaria di un’area di superficie pari a 9.705,23 metri quadrati compresa tra Via Campania e Via Emilia, di cui 3.665,48 metri quadrati da cedere al Comune.

L’intervento edilizio privato prevede la realizzazione di due corpi di fabbricati a monte di Via Campania, dove verranno realizzati parcheggi pubblici in linea e marciapiedi, dove è situato un ingresso pedonale a servizio del primo dei due edifici.

L’intervento di interesse pubblico prevede:

– la realizzazione di una strada pubblica, dove oggi è presente una strada senza uscita sul lato Est del comparto, che colleghi Via Campania con Via Emilia;

– la realizzazione di un totale di 44 posti auto, di cui 4 riservati a persone diversamente abili, lungo Via Campania in linea, lungo la nuova strada da realizzare;

– nella zona del comparto a valle, invece è prevista – come da previsione del P.R.G. – un’area verde di arredo urbano, dove verrà ripiantata la vegetazione che deve essere rimossa per l’edificazione, sul quale sarà possibile prevedere percorsi pedonali e attrezzature ludiche, ricreative e sportive all’aperto.