TIVOLI – Danno da mangiare ai piccioni in piazza Garibaldi, identificate due persone

Ieri mattina le “Guardie Zoofile Kronos Valle Aniene” hanno identificato due persone mentre somministravano mangime ai piccioni presso le fontane di Piazza Garibaldi. L’intervento si è svolto in applicazione del nuovo regolamento comunale sulla Tutela degli animali, approvato a luglio 2025, che vieta espressamente l’alimentazione sistematica dei colombi sul territorio comunale.
Il provvedimento, contenuto nell’articolo 40 comma 2 del regolamento, è volto a contenere l’incremento incontrollato della popolazione di piccioni, tutelare la salute pubblica e mantenere il decoro urbano. Sebbene per alcuni cittadini i piccioni possano rappresentare una presenza familiare, l’amministrazione sottolinea i potenziali rischi igienico-sanitari legati alla loro eccessiva proliferazione.
In particolare, il guano dei piccioni può essere veicolo di agenti patogeni per l’uomo e per gli animali domestici. Il piccione di città, classificato come animale selvatico, si adatta facilmente agli ambienti urbani, dove trova abbondanti fonti di cibo e riparo, facilitando così la sua diffusione.
La cittadinanza è quindi invitata a rispettare il divieto di alimentazione, per contribuire alla gestione responsabile della fauna urbana e alla prevenzione di problematiche sanitarie. Le violazioni comportano sanzioni, come già avvenuto oggi nel centro cittadino.
Per ulteriori informazioni sul regolamento comunale e sulle corrette pratiche di convivenza con l’avifauna urbana, è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Tivoli.
