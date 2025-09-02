Uno l’ha distratta con la tecnica della richiesta di informazioni, l’altro le ha portato via la borsa dall’interno dell’auto.

Così domenica mattina 31 agosto una donna italiana di 77 anni è stata scippata in via Monte Bianco, a Colleverde, quartiere di Guidonia Montecelio al confine con Fonte Nuova.

Il fatto è stato denunciato ai carabinieri della Tenenza di Guidonia dalla pensionata, ex insegnante nelle scuole di Colleverde e Tor Lupara di Fonte Nuova, molto stimata e benvoluta nei due quartieri.

Il borseggio è avvenuto al civico 10 di via Monte Bianco, la strada principale di Colleverde di Guidonia

Secondo il racconto al quotidiano on line Tiburno.Tv da parte del figlio Andrea, verso le 11 la pensionata si era recata in auto presso il negozio di casalinghi al civico 10 di via Monte Bianco, la strada principale del quartiere.

Parcheggiata la Mini davanti al negozio, l’anziana aveva effettuato l’acquisto ed era uscita.

Appena risalita in auto, la donna aveva appoggiato la borsa sul sedile ed era stata avvicinata da un uomo sceso da una jeep Renegade nera parcheggiata dietro la Mini.

“Sa indicarmi la strada per raggiungere il Centro commerciale Porta di Roma?”, ha chiesto con fare cortese e gentile lo sconosciuto mostrando alla donna il cellulare con la mappa.

Tra i 50 e i 60 anni, corporatura media, capelli medio-corti con la riga, abiti sportivi, carnagione olivastra e un accento sud-americano, l’uomo è riuscito a distrarre l’anziana facendola avvicinare alla jeep.

Uno degli autori del borseggio viaggiava su una jeep Renegade nera

Il tempo necessario ad un complice di portar via la borsa e dileguarsi.

A quel punto, l’uomo si è messo al volante della jeep già rivolta verso la via Nomentana e si è allontanato svoltando in direzione Mentana, anziché Roma.

“Mia madre – spiega il figlio Andrea al quotidiano Tiburno.Tv – si è resa conto che la borsa non c’era più soltanto una volta arrivata a casa. All’interno c’erano il telefonino, il portafogli con 20 euro e i documenti. Fortunatamente aveva le chiavi di casa legate al collo”.

“Lo scippo subìto da mia madre non è un caso isolato nel quartiere di Colleverde – prosegue il figlio Andrea – Nel mese di agosto si sono registrati episodi dello stesso tipo anche nel parcheggio antistante il supermercato Conad all’angolo tra via Nomentana e via Monte Bianco”.