GUIDONIA – Spaccio di cocaina, due pusher italiani arrestati in poche ore

I Carabinieri della Tenenza di Guidonia proseguono con determinazione l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei diversi quartieri della città.

Secondo un comunicato stampa del comando Provinciale dell’Arma, nel corso di un servizio di controllo del territorio, un giovane di 22 anni è stato fermato in piazza Anemoni, nel quartiere di Colle Fiorito, dopo essere stato notato mentre cedeva un involucro sospetto a un’altra persona.

A seguito del controllo, il ragazzo è stato trovato in possesso di diverse dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 12 grammi, e della somma di 140 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuta verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

Il 22enne è stato quindi arrestato, poiché gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e successivamente messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo.

In una seconda operazione, svolta sempre nel quartiere Colle Fiorito, i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare nei confronti di un cittadino italiano di 47 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici.

All’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti oltre 65 grammi di cocaina, materiale per il taglio e il confezionamento della droga, nonché una somma di denaro in banconote di piccolo taglio. Anche in questo caso l’uomo è stato arrestato, poiché gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Tivoli, che ha convalidato l’arresto.

Le due operazioni testimoniano l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nella prevenzione e nel contrasto del traffico e dello spaccio di droga sul territorio di Guidonia.