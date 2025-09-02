GUIDONIA - Open Day in parrocchia per il corso di Taekwondo

A San Giuseppe Artigiano c’è il maestro Alvaro Crocchiante

Torna il corso Kwan Taekwondo Tradizionale presso il salone parrocchiale della chiesa di San Giuseppe Artigiano di via Giuseppe Mazzini, a Villanova di Guidonia.

Martedi 16 settembre e giovedì 18, martedì 25 e giovedì 28 si terrà l’Open Day con prima lezione gratuita al corso diretto dal Maestro Nazionale VI Dan Alvaro Crocchiante, insegnante con 35 anni di esperienza della Federazione Italiana TaekWon-Do Tradizionale.

Il corso per bambini dai 4 a 10 anni si tiene dalle ore 17 alle 18, quello per ragazzi e adulti dalle 18 alle 19.30.

Il Taekwondo è adatto a tutti dai 4 anni in poi ed è una disciplina olimpica.

Info – mail: crocsilvi@alice.it; telefono: 338 5936036.

