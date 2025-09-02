L’equipe del reparto di Cardiologia ha salvato la vita di un paziente arrivato al Pronto Soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli per un’embolia polmonare acuta.
Lo rende noto la Asl Roma 5.
Secondo un comunicato stampa del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria, Silvia Cavalli, il paziente B. T., di 52 anni, è stato preso in carico in regime di urgenza dall’Unità di Cardiologia diretta dal Dottor Carmine Musto.
L’uomo è stato sottoposto a un intervento chiamato trombectomia polmonare percutanea, effettuato presso il laboratorio di Emodinamica.
La procedura medica consiste nell’aspirazione di una grossa quantità di materiale trombotico che ostruisce severamente le arterie polmonari, così da permettere il miglioramento del flusso sanguigno e dell’ossigenazione dei polmoni.
Successivamente, il paziente è stato ricoverato presso l’UTIC con progressivo e notevole miglioramento delle condizioni cliniche, completando poi le cure del caso nel reparto di Cardiologia di Tivoli.
“Con questa nuovo sistema di tromboaspirazione meccanica polmonare – si legge nel comunicato del Direttore Generale Silvia Cavalli –, i pazienti della ASL Roma 5 affetti da questa patologia e dalle altre cardiopatie strutturali potranno essere tempestivamente assistiti e curati nel proprio Ospedale di riferimento, senza più rivolgersi a centri fuori dal territorio”.
Così l’Ospedale di Tivoli si conferma all’avanguardia nella cura e il trattamento delle patologie cardiovascolari.
“Un lavoro di squadra – si legge nel comunicato della Asl Roma 5 – che certifica la qualità delle cure offerte ai cittadini direttamente sul proprio territorio”.