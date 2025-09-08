SETTECAMINI – A24 Roma, chiusure notturne della rampa di uscita

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 8 Settembre 2025

Comunicato di Strada dei Parchi

La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per urgenti lavori di manutenzione eseguiti dall’ANAS – Area Giubileo – per conto del Comune di Roma, dalle ore 21:30 dei giorni mercoledì 10 e giovedì 11 settembre alle ore 06:00 dei giorni successivi, sarà disposta l’interdizione al traffico della rampa di uscita dalla Complanare Ovest (direzione GRA/Roma) dell’autostrada A24 dello Svincolo di Settecamini.

Conseguentemente, nei suddetti giorni ed orari, tutti i veicoli diretti sulla viabilità ordinaria di Settecamini potranno usufruire dello Svincolo di Lunghezza per proseguire su Via di Lunghezzina.

