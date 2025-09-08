TIVOLI – Partenza col botto per mister Fabrizi: battuto l’Anagni 2-1

La Tivoli Calcio 1919 apre il campionato con una vittoria sofferta ma meritata contro il Città di Anagni nel campionato di Eccellenza. Allo stadio “Olindo Galli”, gli amaranto vanno sotto nel primo tempo ma reagiscono con determinazione nella ripresa.
L’Anagni passa in vantaggio nel primo tempo, ma la squadra di casa non si scompone. Al 43′ della ripresa Capuano firma il pareggio, accendendo gli spalti. Poi, a tempo quasi scaduto (47′), Muzzi completa la rimonta facendo esplodere la gioia del pubblico tiburtino.
Un inizio col piede giusto per la formazione guidata da mister Claudio Fabrizi, che dimostra carattere e voglia di lottare fino all’ultimo minuto.
La società, con il nuovo presidente Fabio Perna al timone, punta su un progetto ambizioso ma solido: valorizzazione dei giovani, gioco propositivo e un forte legame con il territorio. La rimonta contro l’Anagni è il primo tassello di una stagione che si preannuncia emozionante.
(Daniele Di Cerbo)