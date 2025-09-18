Il restauro era stato ultimato a febbraio del 2024, ma chi pensava che non sarebbero più emerse criticità si sbagliava di grosso.

Il Comune di Tivoli è costretto a intervenire di nuovo sul Ponte della Pace, la struttura lignea che collega le due sponde del Bacino San Giovanni danneggiata dal devastante incendio del 18 luglio 2022 che ne determinò la chiusura.

Lo stabilisce la determina numero 2577 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata martedì 16 settembre dal dirigente ai Lavori pubblici Tullio Lucci.

Con l’atto vengono affidati all’Impresa “Mario Cipriani Srl” di Castel Madama i lavori per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza della trave arco Pila AB- Campata A lato valle del Ponte della pace per un importo complessivo pari a 18.952 euro e 29 centesimi.

A seguito dei sopralluoghi, l’Ufficio Tecnico ha accertato il cedimento di una parte del legno lamellare della trave arco in corrispondenza degli appoggi al piede rispetto al nodo di appoggio.

Nella determina il Comune evidenzia che la trave ceduta non è stata oggetto di precedenti interventi, in particolare del “Restauro e risanamento conservativo del Ponte della Pace” da 350 mila euro aggiudicato a luglio 2022 alla “Tecnotetto Srl” e ultimato a febbraio 2024 (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).