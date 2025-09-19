GUIDONIA – Volantini contro chi affitta ai clandestini: quartiere tappezzato

Stamane, venerdì 19 settembre, si è svegliata tappezzata da volantini contro chi affitta casa ai clandestini Villalba di Guidonia, il quartiere noto per le risse in piazza tra stranieri ed extracomunitari e per l’intensa concentrazione di cittadini originari da Africa e America del Sud.

“Affittare ai clandestini nuoce alla salute di Villalba”, si legge su un volantino firmato da un nuovo fantomatico gruppo chiamato “Pro Patria”.

“Affittare ai clandestini nuoce alla salute di Villalba. VERGOGNA”, si legge su un altro volantino firmato genericamente “II Villalbesi”.

Vale la pena ricordare che il problema delle locazioni irregolari era emerso nell’ambito degli incontri tenuti dai rappresentanti dell’amministrazione e i cittadini.

Per questo ad agosto 2024 presso la Delegazione di Villalba era stata installata una cassetta nella quale inserire le segnalazioni dei cittadini, in forma anonima, riguardanti gli “affitti in nero” (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

“Le segnalazioni saranno gestite in maniera riservata dalla Polizia Locale che, acquisite le indicazioni, procederà ai controlli e relazionerà, con frequenza quindicinale, al sindaco sul risultato dei controlli”, aveva spiegato in un comunicato ’amministrazione comunale di Guidonia.

Nell’ambito dei servizi di verifica, erano state annunciate pure operazioni coordinate con le Forze dell’Ordine volte a individuare situazioni abitative irregolari.

“La collocazione della cassetta per le segnalazioni anonime è un impegno assunto nei confronti dei cittadini che ne avevano più volte sollecitato la disponibilità – erano state le parole del sindaco Mauro Lombardo – E si inserisce in un quadro complessivo di iniziative che abbiamo preventivato, alcune concordate con il sindaco di Tivoli Marco Innocenzi, finalizzate ad assicurare una maggiore sicurezza alle nostre città e a contrastare situazione di illegalità e di degrado sociale.

Ovviamentesi può denunciare un “affitto in nero” pure inviando una segnalazione all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza”.