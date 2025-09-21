GUIDONIA – Torneo benefico di Padel per donare un risciò ai disabili

L’obiettivo è raccogliere fondi per donare risciò ai disabili.

E’ la nobile finalità del Torneo maschile di Padel organizzato dal Rotary Club Guidonia Montecelio presso il “Tiburtino Padel”, l’impianto sportivo di via Fratelli Gualandi 50, a ridosso dell’omonimo Centro commerciale.

L’evento si terrà sabato 27 settembre alle ore 9 e vede protagonista “Il Mondo dei Numeri Primi”, la Associazione di Promozione Sociale (APS) fondata nel 2023 e presieduta da Francesco Petrosino che ha come fine di orientare la propria attività in favore di persone svantaggiate e diversamente abili, per garantire il diritto ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

L’evento benefico vede il Rotary Club presieduto da Americo Innocenti sostenere il progetto di un risciò a 6 posti attraverso il quale i ragazzi de “Il Mondo dei Numeri Primi” potranno essere presenti nelle piazze e nelle piste ciclabili a pubblicizzare le attività della Onlus, a includere e raccogliere fondi.

Per i finalisti del Torneo maschile di Padel organizzato dal Rotary Club in palio biglietti di ingresso alla fiera Padelness e materiale sportivo.

Per info e prenotazioni: Mike 389 0073928.