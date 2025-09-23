La Corte dei Conti chiede lumi al Comune di Nerola sui lavori di messa in sicurezza dell’area denominata Coste di Papa e via dei Lavatoi, a Nerola.
Per questo lo scorso mercoledì 3 settembre con la delibera numero 62 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - la giunta comunale guidata dal sindaco Domenico Lelli ha affidato un incarico per l’assistenza legale all’avvocato amministrativista Alfonso Torchia di Roma.
Il professionista stilerà una relazione da trasmettere alla Corte dei Conti relativa alle opere di salvaguardia del territorio a ridosso del Centro abitato di Nerola considerato a rischio frana finanziate con 990 mila euro di fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).
A realizzare l’intervento è la “AM 22 S.r.l.”, la ditta che nel 2023 si è aggiudicata l’appalto dei lavori.
Ad attivare la Corte dei Conti è stato un esposto dell’opposizione sui lavori e i pagamenti.