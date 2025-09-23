GUIDONIA – La festa patronale organizzata dai Commercianti è un successo

Le vie del Centro invase da visitatori.
Tantissimi stand.
Musica. Spettacoli.
Tanto divertimento.
E’ stata un successo la Festa patronale in onore della Beata Vergine di Loreto a Guidonia Centro, per la prima volta organizzata dall’Associazione Commercianti Guidonia.
Sabato 20 settembre e domenica 21 settembre gli eventi collegati con la Festa religiosa hanno registrato il tutto esaurito con migliaia di visitatori.
Una grande soddisfazione per il Comitato composto da 64 commercianti titolari di attività con sede nel Centro cittadino, tra viale Roma, viale dell’Unione, via Umberto Maddalena e via Visintini.
L’unione fa la forza e porta entusiasmo, oltre che risultati.
I 50 stand allestiti tra viale Roma e via Leonardo da Vinci sono stati letteralmente presi d’assalto durante la due giorni.
Sold out allo spettacolo musicale anni 90 “Notti Magiche” di sabato sera, pienone per lo spettacolo di cabaret con Alberto Farina.
“Per l’organizzazione della festa di Santa Maria di Loreto si ringrazia tutti i membri della Associazione Commercianti Guidonia – commenta Antonella Carfora, Presidente del gruppo promotore dell’evento – Grazie anche alla Polizia Locale, alla Croce Rossa, alla protezione civile G.O.I.R., alla Banda Cornicolana di Montecelio, all’amministrazione comunale, in particolare al Sindaco Mauro Lombardo, al Presidente del Consiglio comunale Erik D’Alisa, all’Assessore della Cultura Michele Venturiello, ai consiglieri comunali Tommaso Carnevali e Lucrezia Cataldo, a Mauro Saccucci per l’aiuto.
Appuntamento a dicembre per l’organizzazione del Natale di Guidonia”.