PONTE DI NONA – Coca, crack, hashish e marijuana: sequestrato un chilo di droga

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Tivoli hanno arrestato in flagranza di reato un 24enne italiano, con precedenti specifici, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Secondo un comunicato stampa dell’Arma, la scorsa mattina, nel corso di un mirato servizio nel quartiere di Ponte di Nona, i militari hanno notato il 24enne muoversi nei pressi della propria abitazione con fare sospetto, decidendo quindi di sottoporlo ad immediato controllo.

La perquisizione personale, poi estesa al domicilio dell’indagato, ha permesso di scovare, abilmente occultato tra gli effetti personali della camera da letto, un vero e proprio stock della droga.

I militari hanno rinvenuto e sequestrato, 565 grammi di marijuana, 282 di hashish, 87 di cocaina e 93 di crack, il tutto ben confezionato in dosi e pronto per la vendita, nonché bilancini e bustine, chiari elementi indizianti di una fiorente attività di spaccio.

Il giovane è stato trovato in possesso della somma contante di 3.330 euro, in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’illecito traffico e, pertanto sottoposta a sequestro.

Stando sempre al comunicato stampa, l’arresto si inserisce in una più ampia ed incessante azione di lotta allo spaccio di stupefacenti nelle periferie della capitale, come quella del quartiere di Ponte di Nona, a tutela della sicurezza e tranquillità dei residenti.

L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Roma.