FONTE NUOVA – I soldi non bastano: altri 340 mila euro per la Caserma dei carabinieri

Nelle più rosee aspettative iniziali il taglio del nastro era stato previsto per giugno 2025.

Da quella data presunta sono trascorsi tre mesi e almeno altri quattro ne passeranno prima di vedere ultimata la Caserma dell’Arma dei Carabinieri, a Fonte Nuova.

Lo stabilisce la determina numero 50 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata ieri, mercoledì 24 settembre, dal dirigente ai Lavori pubblici del Comune di Fonte Nuova Daniele Cardoli.

Con l’atto viene approvata la perizia di variante in corso d’opera e stanziati ulteriori 340.199 euro e 70 centesimi a favore della “Edil Moter Srl” di Guidonia Montecelio, azienda fondata dal noto imprenditore guidoniano Mauro Ceci alla quale il 30 aprile 2024 con la determina numero 443 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - era stato aggiudicato l’appalto integrato per la redazione della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La “Edil Moter Srl” aveva vinto la gara presentando un ribasso pari al 23,293% e aveva garantito l’esecuzione della nuovo caserma per un importo pari a 3 milioni 272.067 euro e 66 centesimi con un risparmio d’asta pari ad euro 537.760,45.

Sopra e sotto, due immagini di interni del cantiere per la realizzazione della nuova caserma dei carabinieri

Così lunedì 16 settembre 2024 erano iniziati i lavori per la costruzione del presidio dell’Arma dei Carabinieri, ma il 30 giugno scorso – causa di non meglio precisate criticità – il Direttore Lavori, l’architetto Massimo Colasanto, ha trasmesso al Comune di Fonte Nuova la proposta di redazione di perizia di variante in corso d’opera al progetto esecutivo approvato.

La proposta è stata accolta e per la copertura economica della perizia di variante l’amministrazione attingerà ai 537.760,45 derivanti dal ribasso d’asta.

Vale la pena ricordare che il progetto esecutivo approvato il 6 settembre 2024 con la determina numero 915 firmata dal dirigente ai Lavori pubblici del Comune di Fonte Nuova Daniele Cardoli ammonta a complessivi 4 milioni 260 mila euro, di cui un milione 200 mila euro concessi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e i restanti 3 milioni 60 mila euro derivanti dal mutuo ottenuto da Cassa Depositi e Prestiti Spa (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Per effetto della perizia di variante il Comune di Fonte Nuova ha concesso alla “Edil Moter Srl” una proroga di 120 giorni lavorativi del tempo contrattuale.