MENTANA – Pendolarismo, Cotral aumenta i bus notturni da e per Roma

In riferimento all’articolo MENTANA – Al Museo dibattito su Mobilità e Pendolarismo nel Nordest, da Francesco Petrocchi, Presidente della Associazione Spirito Libero, riceviamo e pubblichiamo:

“Tra le criticità evidenziate nell’occasione anche alla presenza dell’Assessore Ghera c’era la insufficienza dei collegamenti notturni e del sabato con Roma.

E proprio su queste esigenze si è prontamente intervenuto.

Si è potenziato il servizio di trasporto pubblico dal lunedì al sabato con estensione fascia notturna di servizio e aggiunta corsa da Roma tiburtina a Monterotondo pratone alle 24.00 e Monterotondo Roma Tiburtina alle 23.00

Con riguardo al sabato c’è stato il potenziamento pomeridiano: aggiunta corsa Monterotondo pratone Roma Tiburtina alle 15.00 e Tiburtina Monterotondo piazzale Aldo Moro (stazione FS) alle 17.45 con ripristino di frequenza 30 minuti.

Vogliamo ringraziare l’assessore ai Trasporti della Regione Lazio Fabrizio Ghera ed il Presidente di Cotral Manolo Cipolla per la capacità di ascolto e la prontezza dell’intervento.

Ovviamente continueremo a batterci anche per gli altri progetti di grande impatto e di lunga gittata come la realizzazione di una metropolitana leggera di collegamento dell’area metropolitana est con la città di Roma”.