MENTANA – Pendolarismo, Cotral aumenta i bus notturni da e per Roma

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 25 Settembre 2025

Comunicato di Francesco Petrocchi, Presidente della Associazione Spirito Libero

In riferimento all’articolo MENTANA – Al Museo dibattito su Mobilità e Pendolarismo nel Nordest, da Francesco Petrocchi, Presidente della Associazione Spirito Libero, riceviamo e pubblichiamo:

“Tra le criticità evidenziate nell’occasione anche alla presenza dell’Assessore Ghera c’era la insufficienza dei collegamenti notturni e del sabato con Roma.

E proprio su queste esigenze si è prontamente intervenuto.

Si è potenziato il servizio di trasporto pubblico dal lunedì al sabato con estensione fascia notturna di servizio e aggiunta corsa da Roma tiburtina a Monterotondo pratone alle 24.00 e Monterotondo Roma Tiburtina alle 23.00

Con riguardo al sabato c’è stato il potenziamento pomeridiano: aggiunta corsa Monterotondo pratone Roma Tiburtina alle 15.00 e Tiburtina Monterotondo piazzale Aldo Moro (stazione FS) alle 17.45 con ripristino di frequenza 30 minuti.

LEGGI ANCHE  CANTERANO - Alla Sagra del Tartufo Slow Food e Solidarietà

Vogliamo ringraziare l’assessore ai Trasporti della Regione Lazio Fabrizio Ghera ed il Presidente di Cotral Manolo Cipolla per la capacità di ascolto e la prontezza dell’intervento.

Ovviamente continueremo a batterci anche per gli altri progetti di grande impatto e di lunga gittata come la realizzazione di una metropolitana leggera di collegamento dell’area metropolitana est con la città di Roma”.

Condividi l'articolo:

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

 