Ha scaricato la spazzatura dove c’era già una “fiorente” discarica.

Ma all’interno dei sacchi ha infilato anche copiosa documentazione riconducibile alla sua attività.

Per questo ieri, giovedì 2 ottobre, gli Ispettori ambientali del Nucleo Tutela Ambiente dell’associazione “Fedra Odv” hanno denunciato ai Carabinieri Forestali di Guidonia Montecelio un 54enne italiano amministratore di una società di autoricambi con sede nella Città dell’Aria.

L’imprenditore è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Tivoli per abbandono di rifiuti e gestione illecita di rifiuti.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, durante un normale controllo del territorio gli ispettori ambientali hanno rinvenuto dei sacchi in uno slargo in via Luigi Einaudi, nella zona industriale di Guidonia a ridosso della via Tiburtina.

Frugando all’interno i volontari della “Fedra” hanno scovato documentazione riconducibile alla società di autoricambi amministrata dal 54enne, oltre a svariati rifiuti, come i contenitori da un litro con residuo di olio motore, filtri d’aria e filtri dell’olio, paraurti e diversi pezzi di ricambio di auto.

Oltre al contrasto delle discariche abusive attraverso appostamenti, indagini e presidio delle aree critiche, l’Associazione Fedra Odv è incaricata dall’amministrazione comunale di effettuare controlli mirati sulla raccolta differenziata presso cittadini, condomini e attività commerciali.

La presenza costante sul territorio è garantita da pattuglie mattutine e pomeridiane composte da 2-3 operatori per turno, che operano in stretta collaborazione con la Polizia Locale.

Il Nucleo Tutela Ambiente dal 24 luglio 2024 al 30 giugno 2025 ha emesso 145 verbali complessivi per diverse violazioni legate alla gestione dei rifiuti, con un ammontare totale di 38.500 euro in sanzioni amministrative.