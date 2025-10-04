SANT’ANGELO ROMANO – Borgo senza acqua per 8 ore: scuola chiusa

Acea Ato2 informa che, a causa di un fuori servizio programmato da parte di Acqua Pubblica Sabina S.p.A., sarà necessario intervenire sulla condotta di adduzione nel Comune di Sant’Angelo Romano.
Per consentire l’esecuzione dei lavori, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa dalle ore 08:30 alle ore 16:30 del giorno martedì 7 ottobre 2025.
Le zone interessate dalla riduzione/sospensione del flusso idrico sono quelle servite dal serbatoio del Castello, ovvero:
• tutto il centro abitato
• via Palombarese (dal km 28 al km 29)
• Località Fonte
• Località Arovello
• Località Cioccati
Servizio sostitutivo tramite autobotte:
Un’autobotte sarà disponibile in Piazza Santa Liberata, con orario continuato dalle ore 08:00 alle ore 22:00 del 07/10/2025.
L’Amministrazione Comunale di Sant’Angelo Romano comunica inoltre che, a causa del necessario intervento, la scuola resterà chiusa, le lezioni saranno quindi sospese.
Condividi l'articolo: