Corteo pro Gaza: manifestanti con maschere antigas, caschi e aste

E’ iniziata oggi pomeriggio, sabato 4 ottobre, la manifestazione pro Palestina nel centro di Roma.

I controlli lungo le vie di afflusso alla capitale sono scattati prima delle ore 8:00.

Il dispiegamento di contingenti della forza pubblica, sotto la guida dei dirigenti della Questura, con il supporto della polizia stradale, è stato deciso in virtù delle segnalazioni degli arrivi numericamente importanti previsti per l’iniziativa.

In una nota la Questura di Roma comunica che a fronte dei numerosi pullman e veicoli che hanno superato senza criticità i controlli, è stata intercettata una macchina nonché due pullman a bordo dei quali sono stati rinvenuti materiali non compatibili con un approccio pacifico alla manifestazione.

Nel dettaglio, sono stati trovati a bordo dei predetti mezzi maschere antigas, indumenti usa e getta abitualmente utilizzati per aggirare il rischio di identificazione da parte delle Forze di polizia, nonché aste metalliche ed in legno.

Tutto il materiale è stato sequestrato dalle Forze di polizia che hanno proceduto ai controlli, mentre i passeggeri dei veicoli, complessivamente pari a circa 60 persone, sono stati accompagnati presso gli uffici di polizia per i successivi adempimenti, in particolare relativi alla istruttoria di misure di prevenzione tra cui il foglio di via obbligatorio dalla provincia di Roma, divieto di ritorno, che sarà valutato in ragione di eventuali precedenti specifici in materia di reati di ordine pubblico di cui i singoli soggetti che viaggiavano a bordo dei veicoli fossero gravati.