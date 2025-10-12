CALCIO – Ancora ombre per la Tivoli, sorride il Villa Adriana

Sport, Tiburno Quotidiano / 12 Ottobre 2025

Pareggi, sconfitte e qualche segnale di ripresa: il punto sulle squadre del nord-est nei gironi di Eccellenza e Promozione

Nel girone B di Eccellenza, la Tivoli Calcio 1919 non va oltre un pareggio per 2-2 in casa dell’Ottavia.

Un altro risultato grigio che porta gli amaranto a quota 9 punti, in nona posizione.

Un avvio ancora poco brillante per la squadra tiburtina, che fatica a trovare i tre punti.

In Promozione, invece, la giornata sorride al Villa Adriana che conquista tre punti importanti battendo 4-2 il Palombara tra le mura sabine. Cade invece la Nova 7, sconfitta 2-1 sul campo del Riano Calcio.

Il Villalba Ocres Moca 1952 pareggia contro l’ASA, portando a casa un punto prezioso fuori casa.

Continua invece il momento buio della Vis Subiaco, che perde ancora: questa volta è il Bellegra ad imporsi per 3-2. Zero punti in classifica e avvio da dimenticare per la formazione sublacense.

La classifica ora vede il Villa Adriana al terzo posto, subito seguita da Villalba e Nova 7, entrambe a 7 punti. In coda, preoccupa la situazione del Vis Subiaco, ancora fermo a quota 0.

(Daniele Di Cerbo)

