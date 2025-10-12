Grande giornata per la Team Made di Campolimpido, protagonista ai Campionati Italiani Under 11 e Under 13 di lotta olimpica disputati ieri, sabato 11 ottobre, al Palapellicone di Ostia.

Gli atleti del team hanno dimostrato grinta, tecnica e unione, conquistando numerose medaglie e un prestigioso piazzamento a squadre.

I piccoli lottatori della Team Made di Campolimpido

Tra i protagonisti della Lotta greco-romana spicca Daniele Ricci, che domina la categoria 61 chilogrammi Under 11 vincendo i primi due incontri per schiena e la finale con il compagno di squadra Diego Giovannini per superiorità tecnica, diventando Campione Italiano.

Diego Giovannini, tornato a settembre ad allenarsi con la Team Made dopo una parentesi nel judo, conquista due vittorie per schiena e chiude con un meritatissimo secondo posto, laureandosi Vice Campione Italiano.

Bellissimo terzo posto nella Categoria 43 chilogrammi Under 11 per Giordano Frinolli, atleta costante e determinato, che da anni si allena con passione e serietà.

Dopo una prima vittoria per superiorità tecnica e una semifinale persa ai punti, si riscatta alla grande vincendo la finale per il bronzo per schiena.

Francesco Pacchiarotti si è avvicinato alla lotta quasi per caso, durante il centro estivo svolto a Jenne mentre era in vacanza.

Da quel momento non ha più smesso: a settembre ha deciso di allenarsi stabilmente con la Team Made e da allora non manca mai.

La costanza è stata premiata: nella categoria 48 chili Under 11 vince il primo incontro 3-1, perde il secondo per superiorità tecnica e conquista il terzo posto battendo per schiena il compagno di squadra Filippo Savi, che si allena da giugno e mostra grande determinazione e potenziale.

Daniel Robotti, il più esperto del gruppo con circa otto anni di allenamento alle spalle, si conferma atleta di altissimo livello nella categoria 38 chilogrammi Under 13.

Vince il primo incontro per superiorità tecnica, batte ai punti il futuro Campione Italiano, poi perde con il vice campione per superiorità tecnica e chiude vincendo ancora per schiena.

Nonostante un percorso eccellente, chiude terzo nella classifica finale, penalizzato solo dai criteri di punteggio, ma con la consapevolezza di aver battuto i migliori.

Per la categoria 54 chilogrammi Emanuele Esposito, che ha iniziato la lotta quasi per gioco, ha mostrato nell’ultimo periodo grande impegno e crescita: un piccolo errore gli costa il primo incontro, ma il suo entusiasmo fa ben sperare.

Sempre nella la categoria 54 chilogrammi Under 11, Giordano Innocenti incappa in una giornata storta e non riesce a confermare il secondo posto dello scorso anno, mentre Darius Isaia, alla sua prima esperienza nella categoria 57 chili Under 13, paga un po’ di inesperienza e perde al primo incontro contro un avversario torinese, ma dimostra di avere ottime basi su cui lavorare.

Nella Lotta libera femminile categoria 66 chilogrammi Under 13, Alessandra Pacchiarotti affronta con coraggio una fortissima avversaria di Chiavari, già protagonista ai Campionati Europei Under 15 di Caorle: una prova utile per crescere e fare esperienza.

La Team Made di Campolimpido si è classificata seconda su 21 squadre

Grazie ai risultati ottenuti dagli atleti Under 11, la Team Made di Campolimpido conquista 36 punti societari, classificandosi seconda su 21 squadre, a soli sei punti dalla prima classificata.

Un risultato che testimonia l’ottimo lavoro svolto in palestra e la passione che anima ogni componente del gruppo.

“Siamo orgogliosi di tutti i nostri ragazzi – commentano i tecnici della Team Made – perché dietro queste medaglie ci sono impegno, sacrificio e tanto cuore. Tornare a casa con un titolo italiano e diversi podi è motivo di grande soddisfazione per tutta la squadra”.