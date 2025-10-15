GUIDONIA – Natale 2025, 70 mila euro per il Villaggio a Setteville Nord-Marco Simone

L’obiettivo è ricreare la tipica atmosfera delle feste, così da valorizzare le tradizioni culturali e folcloristiche del territorio, ma al tempo stesso di realizzare momenti di aggregazione dell’intera comunità e di garantire la promozione e lo sviluppo delle attività commerciali e artigianali.

A Guidonia Montecelio torna il “Villaggio Natalizio”, la manifestazione itinerante di un mese promossa dall’amministrazione comunale nel 2022 a Villalba, nel 2023 a Colle Fiorito e nel 2024 a Guidonia Centro.

Per la quarta edizione la giunta comunale guidata dal sindaco Mauro Lombardo ha scelto di portare l’evento a Setteville Nord-Marco Simone, il quartiere residenziale al confine con Roma Capitale.

Lo stabilisce la delibera numero 132 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – di ieri, martedì 14 ottobre con la quale l’Esecutivo ha fissato gli indirizzi per l’organizzazione e la gestione del Villaggio natalizio da realizzare, orientativamente dal 5 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026.

Stavolta sul piatto della bilancia ci sono 70 mila euro, di cui 30 mila assegnati dalla Regione Lazio e altri 40 mila euro, come per le tre precedenti edizioni messi a disposizione dall’amministrazione comunale.

La somma finanzierà il servizio di organizzazione e gestione del villaggio natalizio da affidare a ditte specializzate, associazioni, comitati, enti del terzo settore iscritti al Mepa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) a seguito di un avviso di manifestazione di interesse.

L’avviso pubblico sarà finalizzato ad individuare un progetto consistente, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

• nell’installazione di casette natalizie con figuranti rappresentanti i personaggi tipici della tradizione natalizia, Babbo Natale ed elfi-;

• nell’animazione di piazza, giochi gonfiabili natalizi, spettacoli per bambini, animazioni tipiche della tradizione circense di strada;

• nella degustazione di prodotti natalizi, predisposizione di postazioni per macchinari dolciari, addobbi natalizi, nevicata artificiale con cannone sparaneve, albero di Natale di altezza non inferiore a tre metri, addobbato con luci a led;

• nell’installazioni luminose a tema, giostra cavalli barocca con ingresso a pagamento, pista di pattinaggio con ingresso a pagamento;

• nella presenza di un mercatino composto da chalet in legno per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari anche artigianali e articoli natalizi, prevedendo che gli operatori presenti nel mercatino siano soggetti economici dotati di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio e partita IVA, in possesso dei requisiti professionali per la vendita;

• nella partecipazione di espositori che siano presenti per tutta la durata dell’iniziativa.

L’accesso al Villaggio sarà a titolo gratuito per il pubblico, con esclusione delle giostre e della pista di pattinaggio dove invece è previsto ingresso a pagamento.