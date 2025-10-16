CASTEL MADAMA – Addio al professor Antonio Sciarretta, l’amico: “La generosità fatta persona”

In riferimento all’articolo CASTEL MADAMA – Addio al Professor Antonio Sciarretta, fu primario di Psichiatria, dall’amico Enrico Maria Gallinaro di Tivoli riceviamo e pubblichiamo:

“Caro Antonio, perché per me questo è il professor Sciarretta.

La generosità non so quando, se da sempre o solo in età avanzata, si era totalmente impadronita di Te.

Sei vissuto subordinando la Tua persona alle esigenze degli altri, coltivando sempre il senso del dovere verso chi si affidava a Te, come pochi sanno fare.

Il Tuo tempo era tutto per quelli che avevano bisogno della Tua capacità professionale, della Tua eccezionale preparazione nel mondo della medicina; sapevi accogliere tutti e sempre.

Per Te non esisteva il giorno di festa od un orario di lavoro, per Te esisteva solo la profonda necessità di aiutare chi aveva bisogno di Te, perché Tu ben sapevi che per certe cose non esiste un orario.

Ippocrate sarebbe stato orgoglioso di Te.

Eri il consulente medico che, considerando il Tuo calibro, la tua intelligenza unita alla tua fermezza mai arrogante, qualunque avvocato avrebbe voluto al suo fianco in aula.

Lontano sempre dal tornaconto personale, hai ascoltato gli ultimi e quelli che sapevi bene che avrebbero potuto darti esclusivamente la loro riconoscenza e gratitudine.

Chi è veramente generoso lo dimostra concedendo tutto di sé e soprattutto il proprio tempo agli altri, come hai fatto Tu nella vita.

Sarai per me sempre un riferimento di grandissimo pregio”.