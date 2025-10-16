CANTERANO – Maltagliati, caldarroste e vino: è “Festa d’Autunno”

L’autunno profuma di castagne, buon vino e tradizione!

Sabato 1 novembre (dalle ore 17) e domenica 2 novembre (dalle ore 12) Canterano sarà teatro della “Festa d’Autunno”, due giornate all’insegna dei sapori autentici e dell’atmosfera di allegria.

Organizza la Pro Loco di Canterano.

Nel Borgo a poco più di mezz’ora di auto da Tivoli i visitatori troveranno un menù che è tutto un fuoriporta di gusto.

Si parte con pane alle castagne e formaggio locale, per poi tuffarsi nei maltagliati con fagioli e granella di castagne DOP.

E siccome senza brace non è vera festa, ecco arrivare anche loro: gli arrosticini fumanti, pronti a conquistare ogni palato.

Immancabili le caldarroste, da gustare rigorosamente con un bicchiere di vino caldo.

A chiudere in dolcezza ci penseranno il Mont Blanc, la crostatina al limone e, per i più coraggiosi, la meringa: una sfida dichiarata a qualsiasi dieta autunnale.

L’autunno è la stagione che più sa sorprendere: il tempo rallenta, le giornate si accorciano, le foglie si accendono di giallo, arancio e rosso.

Canterano vi invita a celebrarlo nel modo più genuino: un borgo sospeso tra i boschi, nella Valle dell’Aniene, a pochi chilometri da Roma, che per due giorni si trasforma in un palcoscenico di sapori e tradizioni.