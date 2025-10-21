MONTELIBRETTI – L’Esercito Italiano festeggia i 45 anni del Corpo degli Ingegneri

Si è tenuta stamane, martedì 21 ottobre, a Montelibretti la celebrazione del 45esimo anniversario della costituzione del Corpo degli Ingegneri dell’Esercito Italiano.
Alcune immagini della celebrazione del 45esimo anniversario del Corpo degli Ingegneri
Un evento di rilievo nazionale che ha visto la partecipazione di alte autorità militari e civili, testimoniando ancora una volta come Montelibretti sia un fulcro di enti governativi e istituzioni di primaria importanza.
Il sindaco di Montelibretti Luca Branciani con un ufficiale del Corpo degli Ingegneri
“Un territorio vero, autentico e profondamente legato ai valori della comunità e del servizio, che accoglie con orgoglio le eccellenze dell’Esercito Italiano e le sue tradizioni di competenza, innovazione e dedizione – si legge in un comunicato postato sulla pagina Facebook istituzionale del Comune – Il Comune di Montelibretti ringrazia l’Esercito Italiano per aver scelto la nostra città come cornice di questa importante ricorrenza”.
Il Corpo degli Ingegneri dell’Esercito è costituito solamente da Ufficiali laureati in un’ampia gamma di discipline tecnico – scientifiche provenienti da corsi di Laurea di durata Quadriennale e Quinquennale.
I compiti del Corpo riguardano principalmente lo studio, la sperimentazione, l’acquisizione ed il mantenimento di armi, mezzi e materiali dell’Esercito oltre che lo studio, la sperimentazione, la produzione e l’aggiornamento di cartografia analogica e digitale, di dati geodetici e telerilevati.
Condividi l'articolo: