MONTELIBRETTI – L’Esercito Italiano festeggia i 45 anni del Corpo degli Ingegneri

Alcune immagini della celebrazione del 45esimo anniversario del Corpo degli Ingegneri

Un evento di rilievo nazionale che ha visto la partecipazione di alte autorità militari e civili, testimoniando ancora una volta come Montelibretti sia un fulcro di enti governativi e istituzioni di primaria importanza.

Il sindaco di Montelibretti Luca Branciani con un ufficiale del Corpo degli Ingegneri