Drammatico incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, martedì 21 ottobre, a Campolimpido, quartiere alla periferia di Tivoli.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto verso le ore 12,50 all’altezza del civico 100 di via Campolimpido.

Una Toyota condotta da una 52enne italiana diretta a Tivoli per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Tivoli ha improvvisamente sbandato terminando la corsa contro un lampione della pubblica illuminazione.

La donna, rimasta sempre vigile e cosciente, è stata immediatamente soccorsa dai passanti e subito dopo trasportata da un’ambulanza del 118 in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Tivoli per i rilievi finalizzati a ricostruire la dinamica dell’incidente.

Gli operai di “Engie Italia” e della “Global Service” hanno messo in sicurezza il palo della pubblica illuminazione e ripristinato la strada.