𝑵𝒆𝒘𝒔: dalla legge di bilancio arrivano 100 milioni di euro per la promozione del Made in Italy; #vinonobiledimontepulciano in controtendenza +4,8% verso gli Stati Uniti; la #Francia è sempre più crisi +37% di insolvenze in un anno.
Daniele Caroselli di @winego_shop ci racconta L’Insolito il #verdicchio dell’ Azienda Agricola Vicari
𝑬𝒗𝒆𝒏𝒕𝒊: 31 ottobre 🎃👻Hallowine @il_salotto_roma via Pietro Foscari 93, selezione vini 🍷Decanter Wine Academy; 7-11 novembre @meranowinefestival_official; domenica 9 novembre secondo appuntamento per Cantine al Borgo a Castelnuovo di Porto (Rm).