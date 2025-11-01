CASTEL MADAMA – Polizia Locale, va in pensione la vigilessa Maria Luigia Ambrogioni

In tanti anni ha saputo unire senso del dovere, gentilezza, dedizione e riservatezza, lasciando in tutti coloro che l’hanno conosciuta un ricordo indelebile di umanità e professionalità.

Così ieri, venerdì 31 ottobre, nell’aula consiliare del Comune di Castel Madama il sindaco Michele Nonni ha salutato l’agente della Polizia Locale Maria Luigia Ambrogioni nel suo ultimo giorno di lavoro.

Un’atmosfera di profonda emozione e sincero affetto hanno caratterizzato il saluto dei colleghi, che ne conservano un ricordo indelebile di umanità e professionalità.

“Numerosi ex colleghi, oggi in pensione, hanno voluto essere presenti per condividere con lei questo momento di saluto, testimoniando l’affetto e la stima che Maria Luigia ha saputo conquistare nel tempo – ha commentato il sindaco Michele Nonni – Le sue qualità umane — umiltà, dolcezza, disponibilità e profondo rispetto per gli altri — hanno fatto di lei non solo una dipendente esemplare, ma anche una collega amata da tutti.

Con la sua voce gentile e la sua consueta discrezione, Maria Luigia ha voluto ringraziare tutti, con parole che hanno toccato il cuore dei presenti, restituendo ancora una volta l’immagine di una donna che ha sempre messo il bene comune davanti a tutto”.

“Cara Maria Luigia – l’augurio del Sindaco Michele Nonni -, grazie per la tua presenza silenziosa e gentile, per il tuo esempio, per la tua dolcezza e per la serenità che hai sempre portato tra i tuoi colleghi e tra i cittadini.

Ti auguro di cuore, a nome mio e dell’Amministrazione, un futuro sereno”.