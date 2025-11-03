MONTEROTONDO - Perdite di gas alle case popolari: via ai lavori di messa a norma

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 3 Novembre 2025

Ater interviene nel complesso di via Tamigi

Negli ultimi tempi le perdite sarebbero state più di una.

Per questo Ater Provincia di Roma ha deciso di intervenire nel complesso di Edilizia Residenziale Pubblica di Via Tamigi 7 a Monterotondo.

Con la determina numero 352 del 20 ottobre scorso l’Azienda Territoriale ha affidato direttamente all’Impresa “Ben Immobiliare Srl” di Ciampino i lavori di rifacimento e messa a norma dell’impianto del gas per perdite e relativa chiusura dell’adduzione al complesso di Via Tamigi 7 per un importo contrattuale di 74.574 euro e 72 centesimi (CLICCA E LEGGI L’AGGIUDICAZIONE).

L’appalto prevede anche il ripristino della piena funzionalità dell’impianto fognario a servizio del complesso di Via Trieste 17 ad Agosta, oltre al consolidamento e parziale ricostruzione del muro di contenimento presso il complesso Ater di Via San Francesco d’Assisi 76 ad Olevano.

