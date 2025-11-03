Negli ultimi tempi le perdite sarebbero state più di una.

Per questo Ater Provincia di Roma ha deciso di intervenire nel complesso di Edilizia Residenziale Pubblica di Via Tamigi 7 a Monterotondo.

Con la determina numero 352 del 20 ottobre scorso l’Azienda Territoriale ha affidato direttamente all’Impresa “Ben Immobiliare Srl” di Ciampino i lavori di rifacimento e messa a norma dell’impianto del gas per perdite e relativa chiusura dell’adduzione al complesso di Via Tamigi 7 per un importo contrattuale di 74.574 euro e 72 centesimi (CLICCA E LEGGI L’AGGIUDICAZIONE).

L’appalto prevede anche il ripristino della piena funzionalità dell’impianto fognario a servizio del complesso di Via Trieste 17 ad Agosta, oltre al consolidamento e parziale ricostruzione del muro di contenimento presso il complesso Ater di Via San Francesco d’Assisi 76 ad Olevano.