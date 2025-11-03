Hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni a causa di un incendio divampato nel garage condominiale (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Tutta colpa di un allaccio abusivo di corrente.

Era il 3 dicembre 2022, da allora sono trascorsi tre lunghissimi anni e oggi, lunedì 3 novembre, è un giorno da ricordare per 8 famiglie residenti nel complesso di case popolari di proprietà di Roma Capitale sito in via Carlo Todini, a Setteville di Guidonia.

Stamane il sindaco Mauro Lombardo ha firmato l’ordinanza numero 396 con la quale revoca l’ordine di sgombero emesso nella stessa giornata del 3 dicembre 2022 e consente così il ritorno a casa per le 8 famiglie.

All’epoca lo sgombero fu richiesto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, dopo aver interdetto l’accesso al civico 107 di Via Todini sino al verificato ripristino delle condizioni di sicurezza da parte delle competenti autorità (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

A causare il corto circuito sarebbe stato il sovraccarico di corrente dovuto ad un allaccio abusivo tra una casa popolare e l’impianto elettrico del garage.

Proprio all’interno dell’autorimessa divamparono le fiamme talmente alte che fu compromesso anche il solaio di calpestio dell’androne della palazzina di 4 piani sovrastante dove abitano le 8 famiglie.

Il provvedimento odierno del sindaco è stato emesso a seguito della nota protocollata in Comune venerdì scorso 31 ottobre da parte della Direzione Manutenzione del Dipartimento di Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale, che ha ultimato i lavori straordinari e collaudato gli alloggi.

“Si tratta di provvedimento atteso da tempo dalle famiglie interessate – ha dichiarato il Sindaco Mauro Lombardo – Abbiamo seguito con attenzione l’evolversi della situazione, ricadente nella competenza e responsabilità del Comune di Roma, consapevoli del disagio vissuto da questi cittadini.

Il rientro nelle proprie abitazioni rappresenta per questi nuclei familiari un passo importante verso il ritorno alla normalità e alla serenità”.