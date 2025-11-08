Ieri, venerdì 7 novembre, l’amministrazione comunale di Tivoli ha rinnovato gli incarichi di elevata qualificazione a 4 funzionari di altrettanti settori diversi di Palazzo San Bernardino, ai quali viene attribuita la funzione di surroga del Dirigente in caso di assenza per attività ordinarie ed urgenti.

Gli incarichi hanno decorrenza da oggi, sabato 8 novembre.

Così con la determina numero 3189 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - il dirigente alla Cultura e al Turismo Francesco Rossi ha valutato positivamente l’operato di Antonio Capitano, rinnovandogli l’incarico di Elevata Qualificazione della Sezione Cultura, Sport, Turismo e Promozione della Città per 3anni che già il 7 novembre 2022 gli era stato conferito a seguito di interpello.

Con la determina numero 3196 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - la dirigente del Settore Amministrativo Martina Ramondo ha rinnovato per 3 anni l’incarico di Elevata Qualificazione della Sezione Risorse umane al funzionario Andrea Rugolo, il quale aveva già svolto il medesimo ruolo dal 7 novembre 2022 con brillanti risultati.

Con la determina numero 3197 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - la dirigente del Settore Amministrativo Martina Ramondo ha rinnovato per 3 anni l’incarico di Elevata Qualificazione della Sezione Servizi Demografici, Ufficio Elettorale, Decentramento dei Servizi alla funzionaria Ester Caterina Mancini: anche lei aveva già svolto il medesimo ruolo dal 7 novembre 2022 con brillanti risultati.

Infine con la determina numero 3199 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - il dirigente della Polizia Locale Francesco Rossi ha rinnovato per 3 anni l’incarico di Elevata Qualificazione della Sezione Sezione Polizia Locale alla funzionaria Eleonora Giusti: la Commissaria ha svolto lo stesso incarico dal 7 novembre 2022 ad oggi e la sua attività è stata valutata positivamente.

Secondo le prime indiscrezioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, l’ufficiale potrebbe essere la papabile nuova Comandante della Polizia Locale di Tivoli.

La Commissaria era infatti tra i candidati partecipanti all’avviso di selezione pubblica del 19 giugno scorso per il conferimento dell’incarico fiduciario triennale a tempo determinato di dirigente del Corpo dei vigili urbani tiburtini (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).