GUIDONIA - “A mano a mano”: spettacolo a sostegno del Comitato del Carnevale

Eventi, Tiburno Quotidiano / 13 Novembre 2025

Si terrà domenica 16 novembre alle ore 16,30 presso il Teatro Imperiale di Guidonia lo spettacolo dal titolo “A mano a mano”, un live concert della scuola di danza e teatro della Associazione sportiva “MAB Studio”.

Si tratta di un evento patrocinato dal Comune di Guidonia Montecelio e finalizzato a reperire fondi per la realizzazione della 44esima edizione del Carnevale di Guidonia, organizzato dalla omonima Associazione culturale “Comitato del Carnevale di Guidonia”.

Ideato da Anna Bonato, “A mano a mano” è interpretato da Mirko Boemi, Alessandra Filippi, Serena Bernadette Mastrosimone, Corinne Di Giacomo, Claudia Portale e Virgilio Avosani.

Per prenotare contattare il numero
351 82 46 441
