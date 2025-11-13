Si terrà domenica 16 novembre alle ore 16,30 presso il Teatro Imperiale di Guidonia lo spettacolo dal titolo “A mano a mano”, un live concert della scuola di danza e teatro della Associazione sportiva “MAB Studio”.
Si tratta di un evento patrocinato dal Comune di Guidonia Montecelio e finalizzato a reperire fondi per la realizzazione della 44esima edizione del Carnevale di Guidonia, organizzato dalla omonima Associazione culturale “Comitato del Carnevale di Guidonia”.
Ideato da Anna Bonato, “A mano a mano” è interpretato da Mirko Boemi, Alessandra Filippi, Serena Bernadette Mastrosimone, Corinne Di Giacomo, Claudia Portale e Virgilio Avosani.