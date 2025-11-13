TIVOLI – Liceo Classico allagato dai vandali: “Rubinetto aperto e lavandino ostruito con la carta”

In riferimento all’articolo TIVOLI – Volpe morta e aule allagate: lezioni sospese al Liceo “Publio Elio Adriano”, dalla Città Metropolitana di Roma Capitale riceviamo e pubblichiamo:

“Due eventi distinti accaduti ieri hanno reso inagibili le due sedi dell’IISS Publio Elio Adriano di Tivoli, mettendo in agitazione gli studenti.

Il primo nella sede centrale di via Petrocchi, dove si è verificato un allagamento, il secondo nella succursale di via Sant’Agnese, dove è stata trovata una volpe morente di fronte all’ingresso, ed è stata riscontrata la presenza di topi.

Il Consigliere Daniele Parrucci, delegato a Edilizia Scolastica, Impianti Sportivi e Politiche della Formazione di Città metropolitana di Roma Capitale, interviene sulla questione: “Appena ricevute le segnalazioni ci siamo mossi immediatamente, verificando che l’allagamento della sede di via Petrocchi è stato un atto vandalico, per un rubinetto lasciato aperto e il lavandino ostruito con cartacce, che ha allagato il bagno e i locali antistanti”.

“Nella succursale di via S. Agnese – prosegue Parrucci – è stata avvistata entrare una volpe nell’istituto, che poi è deceduta di fronte all’ingresso, fatto che ha reso necessario l’intervento della ASL per la rimozione.

Per quanto riguarda la presenza di topi, non era stata fatta dalla scuola alcuna segnalazione nei giorni precedenti: acquisita la richiesta, per il primo pomeriggio di oggi interverremo con un intervento straordinario di derattizzazione.

Rassicuriamo studenti, insegnanti e dirigenza scolastica che i due eventi concomitanti sono una mera casualità e che Città metropolitana è pronta a intervenire tempestivamente a ogni emergenza.

È bene ricordare che gli atti vandalici di qualsiasi entità causano un dispendio di risorse straordinarie che vengono sottratte ad altri interventi, riducendo il margine già scarso di risorse disponibili per la manutenzione di tutti gli istituti di nostra competenza”, conclude”.