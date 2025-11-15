Il bosco non blocca né rallenta l’iter per la costruzione del nuovo stadio della AS Roma a Pietralata.

Lo rende noto il Comitato Pro Stadio Roma in un comunicato diffuso sulla pagina Facebook ufficiale.

Secondo quanto riporta anche il quotidiano “Il Messaggero”, l’assessorato regionale all’Agricoltura avrebbe dato il via libera archiviando le questioni legate all’area boschiva circa 3 ettari dentro il quadrante di Pietralata.

Gli uffici della Pisana evidenziano che eventuali abbattimenti di alberi dovranno essere compensati, come già previsto nel progetto preliminare.

“Altro passo importante per il nostro progetto! – si legge nel comunicato del Comitato Pro Stadio Roma – Ora il Comune è sollecitato a completare rapidamente la verifica e la certificazione urbanistica.

La compensazione all’abbattimento degli alberi sta bene alla Regione ed è già prevista nel progetto preliminare e confermata ufficialmente.

Il prossimo passo: la consegna delle carte progettuali definitive entro fine mese, come annunciato dal sindaco”.