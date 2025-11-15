Per scaricare il vecchio divano ha scelto un parco pubblico al centro della città.

E’ l’ignoto “zozzone” che a Subiaco ha abbandonato i rifiuti ingombranti nel Giardino della Stampa, l’area verde inaugurata 5 anni fa presso i giardini dell’ex Dazio.

Gli operai della “Pragma” hanno rimosso il divano abbandonato nel parco di Subiaco

I residenti hanno segnalato lo scempio all’Amministrazione Comunale che ha fatto intervenire prontamente gli operai della “Pragma” per la rimozione.

“Gli spazi sono stati ripristinati e riconsegnati alla cittadinanza nelle migliori condizioni di decoro e sicurezza – si legge in un comunicato dell’amministrazione comunale di Subiaco -️ La Polizia Locale sta proseguendo le attività di accertamento per individuare i responsabili dell’abbandono illecito, ai quali saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente”.

“Si invita tutta la cittadinanza – prosegue la nota del Comune di Subiaco – a collaborare con senso civico, ricordando che i controlli sul territorio sono stati intensificati e che ogni violazione sarà sanzionata.

Il rispetto dell’ambiente e degli spazi comuni è un impegno condiviso: tuteliamolo insieme”.