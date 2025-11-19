Novanta persone controllate, due denunciate e una segnalata, 3 veicoli sequestrati insieme a due pistole ad aria compressa.

E’ il bilancio del blitz eseguito ieri mattina, martedì 18 novembre, da parte del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, nel campo rom di Via di Salone, a Case Rosse, estrema periferia Est.

Il lunotto posteriore dell’auto della Polizia di Roma Capitale in frantumi

L’operazione fa seguito all’attentato ai danni di una pattuglia avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 novembre.

In quel caso l’auto di servizio impegnata nel piantonamento notturno era stata bersagliata da colpi di carabina ad aria compressa che ne hanno mandato in frantumi il lunotto posteriore.

Ieri mattina il campo rom è stato passato al setaccio da parte degli agenti dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) e del VI Gruppo Torri.

Durante il blitz sono stati sequestrati pistole ad aria compressa, Rolex e manette

Durante l’attività sono state controllate 90 persone e più di 50 veicoli, su 20 dei quali sono emerse alcune anomalie.

Tra le persone fermate, un ragazzo di 19 anni, portato negli uffici per le procedure di fotosegnalamento in quanto trovato privo di documenti.

Tre i veicoli sequestrati: due per assenza di assicurazione ed una Fiat 500, intercettata mentre tentava la fuga, il cui conducente è stato trovato senza patente.

Il 29enne alla guida e suo padre, di 62 anni, sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale.

Da ulteriori accertamenti nei confronti del ragazzo è emerso un ordine di rintraccio.

Gli agenti hanno eseguito la perquisizione nella dimora del 29enne.

All’interno dell’alloggio trovate due pistole ad aria compressa, su cui sono stati avviati gli accertamenti per stabilire la corrispondenza delle stesse a quelle utilizzate nell’azione eseguita contro la pattuglia nella notte tra il 5 e il 6 novembre.

Oltre al sequestro delle armi, il personale della Spe ha trovato e sequestrato un paio di manette e due orologi Rolex, su cui sono in corso le verifiche per stabilirne provenienza e autenticità.