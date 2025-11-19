ANTICOLI CORRADO – Domani niente acqua per 12 ore

Acea Ato 2 comunica che, per interventi di manutenzione straordinaria, domani, giovedì 20 novembre dalle ore 08:30 alle ore 20:00, si verificherà una sospensione del flusso idrico nel Comune di Anticoli Corrado.
In particolare le zone interessate sono le seguenti:
- intero territorio comunale.
Un servizio di rifornimento con autobotti sarà disponibile presso:
- piazza delle Ville;
- via Giorgio Bertoletti – a servizio scuola
Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.
Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.
Acea Ato 2 si scusa per il disagio.