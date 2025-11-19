ANTICOLI CORRADO – Domani niente acqua per 12 ore

Intervento di manutenzione straordinaria di Acea Ato 2

Acea Ato 2 comunica che, per interventi di manutenzione straordinaria, domani, giovedì 20 novembre dalle ore 08:30 alle ore 20:00, si verificherà una sospensione del flusso idrico nel Comune di Anticoli Corrado.

In particolare le zone interessate sono le seguenti:

  • intero territorio comunale.

Un servizio di rifornimento con autobotti sarà disponibile presso:

  • piazza delle Ville;
  • via Giorgio Bertoletti – a servizio scuola

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.

 

Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.

Acea Ato 2 si scusa per il disagio.

